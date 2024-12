Piazza Pia: la nuova area pedonale di Roma per il Giubileo 2025

Un nuovo volto per Piazza Pia

Piazza Pia, uno dei luoghi più iconici di Roma, ha subito una trasformazione radicale in vista del Giubileo 2025. Questa nuova area pedonale, inaugurata recentemente, rappresenta un importante passo verso la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Capitale. Con un investimento di 85,3 milioni di euro e 450 giorni di lavori, il progetto ha creato una piazza di 7.000 metri quadri, lastricata con 450 mila sanpietrini, capace di accogliere fino a 150 mila persone. Al centro della piazza, due grandi fontane rotonde non solo abbelliscono lo spazio, ma contribuiscono anche a mitigare l’effetto ‘isola di calore’, offrendo frescura ai visitatori.

Un percorso per pellegrini e turisti

Il nuovo design di Piazza Pia non è solo estetico, ma funzionale. La piazza si sviluppa con lunghe gradonate che conducono verso il lungotevere, offrendo prospettive inedite della città. Questo percorso sarà utilizzato da molti pellegrini che si dirigeranno verso la Porta Santa, rendendo l’esperienza di visita ancora più suggestiva. Inoltre, filari di alberi sono stati piantati per garantire ombra e bellezza nel corso degli anni, creando un ambiente accogliente e rilassante per tutti.

Il tunnel sotterraneo: un’opera ingegneristica

Accanto alla riqualificazione della piazza, è stato realizzato un tunnel sotterraneo di 130 metri, un’impresa ingegneristica notevole. Questo tunnel, che si integra con quello esistente dal Giubileo del 2000, è stato costruito utilizzando la tecnica ‘cut and cover’, permettendo di lavorare sia in superficie che sottoterra senza interrompere il traffico. Durante i lavori, sono stati scoperti reperti archeologici significativi, tra cui una lavanderia dell’antica Roma e il Portico di Caligola, che saranno esposti nei Giardini di Castel Sant’Angelo. Questo connubio tra innovazione e storia rende il progetto ancora più affascinante.

Un futuro luminoso per Roma

La nuova Piazza Pia e il tunnel sotterraneo rappresentano non solo un miglioramento della viabilità, ma anche un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale di Roma. Con la prima auto che ha percorso il tunnel, la città segna l’inizio di una nuova era, dove passato e futuro si intrecciano in un contesto urbano in continua evoluzione. La riqualificazione di questo spazio pubblico è un esempio di come la capitale italiana stia affrontando le sfide moderne, mantenendo al contempo viva la sua storia e la sua cultura.