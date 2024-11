Pistoia si illumina per il Natale: eventi e attrazioni da non perdere

Un’accensione che segna l’inizio delle festività

Questo pomeriggio, oltre 5.000 persone si sono radunate nella storica piazza del Duomo di Pistoia per assistere alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale. Il sindaco Alessandro Tomasi, insieme alla sua giunta, ha dato il via a un periodo di festa che trasformerà la città in un luogo magico. L’albero, un abete locale proveniente da un vivaio dell’Appennino Pistoiese, sarà illuminato fino al 6 gennaio, creando un’atmosfera incantevole per residenti e turisti.

Eventi e attrazioni per tutti

“Da oggi fino al 6 gennaio – ha dichiarato Tomasi – Pistoia sarà la città del Natale, con attrazioni per grandi e piccini che animeranno tutto il centro storico e non solo”. La programmazione include concerti, spettacoli e mercatini, rendendo la città un punto di riferimento per le festività. Tra le iniziative più attese, il concerto del coro di voci bianche ‘I Grilli Cantanti’, diretto da Lucia Innocenti Caramelli, ha già incantato il pubblico presente, mentre video-mapping e creature fantastiche hanno arricchito l’atmosfera natalizia.

La Casa di Babbo Natale e il mercatino natalizio

Un’altra attrazione imperdibile è la Casa di Babbo Natale, allestita nelle Sale affrescate del Palazzo comunale. Questo spazio è stato subito invaso da centinaia di bambini, desiderosi di vivere la magia del Natale. Inoltre, il mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo offre una vasta gamma di prodotti artigianali e gastronomici, con aperture previste tutti i fine settimana fino al 6 gennaio. Non mancherà nemmeno la pista su ghiaccio montata in piazza San Francesco, un’ulteriore opportunità di divertimento per famiglie e amici.