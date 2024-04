Pnrr: ok Camera a fiducia su decreto legge con 185 sì**

Roma, 16 apr. – (Adnkronos) Con 185 voti a favore, 115 contrari e 4 astenuti, la Camera ha concesso la fiducia al Governo sul decreto legge contenente ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I lavori proseguiranno ora con l'esame degli ordini del giorno, mentre non sono stati ancora definiti i tempi per il voto finale sul provvedimento, che va convertito in legge entro il prossimo primo maggio e che dovrà ora passare all'esame del Senato.