Politici della Valle d'Aosta saranno processati per erogazione illecita di sovvenzioni statali agli allevatori.

In Valle d'Aosta, 16 persone, tra cui il presidente regionale Renzo Testolin, la senatrice Nicoletta Spelgatti ed Emily Rini, consigliera del ministro Tajani, sono state convocate in tribunale per un presunto danno al bilancio statale del 2018 di circa 4 milioni di euro. L'indagine della Guardia di Finanza suggerisce che questo potrebbe essere legato a sovvenzioni illecite concesse a un'associazione di allevatori. L'udienza è fissata per il 26 marzo.