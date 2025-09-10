Polonia: Pirc Musar, 'presenza droni russi non può essere stato errore'

Polonia: Pirc Musar, 'presenza droni russi non può essere stato e...

Lubiana, 10 set. (Adnkronos) – Quanto accaduto in Polonia "non credo si sia trattato di un errore. Auspico che non avvengano più incidenti simili, attendiamo di sentire la risposta della Nato, la Polonia ha chiesto un parere. Mi auguro che incidenti simili non avvengano più". Lo ha affermato la presidente della Repubblica slovena, Natasa Pirc Musar, nella conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.