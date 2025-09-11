Polonia: Varsavia limita traffico aereo nell'est del Paese dopo l'intrusione dei droni

Varsavia, 11 set. (Adnkronos/Afp) - La Polonia ha annunciato la limitazione del traffico aereo al suo confine orientale a seguito dell'intrusione dei droni russi nel suo territorio. Questa restrizione, in vigore fino all'inizio di dicembre, "è stata introdotta per garantire la ...

Varsavia, 11 set. (Adnkronos/Afp) – La Polonia ha annunciato la limitazione del traffico aereo al suo confine orientale a seguito dell'intrusione dei droni russi nel suo territorio. Questa restrizione, in vigore fino all'inizio di dicembre, "è stata introdotta per garantire la sicurezza nazionale", ha scritto in un comunicato l'Agenzia polacca per la navigazione aerea.