Dopo l’esposto presentato da Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Elly Schlein, segretaria del Pd, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia, la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine che riguarda il Ponte sullo Stretto di Messina. Per il momento non c’è ipotesi di reato nè ci sono indagati.

Ponte sullo Stretto: il fascicolo della procura

Il pm dovrà fare chiarezza in merito all’attività di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura più chiacchierata, probabilmente degli ultimi decenni, in Italia: il Ponte sullo Stretto di Messina. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini tanto si sta spendendo da quando ricopre questa carica sul pogetto, ma le opposizioni non ci stanno. Tanto che il 1 febbraio, Bonelli, Schlein e Fratoianni avevano depositato a piazzale Clodio una denuncia di 9 pagine che riguardava proprio questo argomento.

Ponte sullo Stretto: le ultime novità

Nel frattempo, solo pochi giorni fa, il consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina spa aveva approvato l’aggiornamento del progetto definitivo legato all’opera. Si trattava solo di un primo passo, per quanto importante e necessario, nell’iter dell’inizio dei lavori che ora, però, potrebbero vedere un nuovo forte rallentamento.