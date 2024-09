Potrebbe esserci un venerdì di difficoltà a causa dello sciopero dei mezzi di trasporto pubblico.

Le principali città italiane come Roma, Milano e Napoli potrebbero affrontare problemi di traffico a causa di uno sciopero dei trasporti pubblici annunciato dai sindacati. Lo sciopero è motivato dal rifiuto delle aziende di discutere questioni come l'aumento salariale e la riduzione dell'orario di lavoro. A Roma, l'interruzione influenzerà Atac e le linee esterne, con servizi regolari solo tra le 8.30 e le 20.00. A Milano, l'azione di sciopero durerà 24 ore, causando ritardi e problemi nella circolazione. Le rivendicazioni dei lavoratori includono un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell'orario di lavoro, l'adeguamento delle protezioni di sicurezza e un'opposizione alle privatizzazioni nel settore dei trasporti.

Le principali città italiane come Roma, Milano e Napoli, così come Palermo, Firenze e Bologna, rischiano di incontrare difficoltà nel traffico a causa di uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici locale di 24 ore annunciato oggi dai sindacati di base. L’interruzione di bus, metro e tram potrebbe creare problemi. I sindacati Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sindacato Generale di Base e Usb Lavoro Privato chiedono l’interruzione del servizio di bus, metro e tram. La manifestazione nasce dal rifiuto delle aziende di discutere questioni come l’aumento dei salari e la riduzione dell’orario di lavoro senza una diminuzione di stipendio. A Roma, lo sciopero riguarderà il network Atac e le linee esterne gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap. Tuttavia, l’agenzia di mobilità di Roma informa che il servizio sarà normale fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Inoltre, venerdì 20 settembre, un altro sciopero di 4 ore proclamato da Usb e Orsa interesserà solo la rete Atac. Inoltre, a Milano, l’operaia del trasporto pubblico è iniziata per 24 ore. Lo stesso giorno, anche USB Lavoro Privato ha proclamato il suo sciopero nazionale di 24 ore. Nella città lombarda, lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino alla fine del servizio. Durante questi periodi, è probabile che l’Atm soffrirà di ritardi e difficoltà nella circolazione. Nel sito dell’ATM, è possibile leggere che “la M2 si sta chiudendo – i treni ancora in viaggio raggiungono la destinazione. La M5 si sta chiudendo tra Zara e San Siro Stadio. Le linee riapriranno dopo le 15”.

La decisione di indire uno sciopero è stata presa a causa della riluttanza dei datori di lavoro a discutere questioni sollevate da una categoria di lavoratori. Questi punti includono un aumento di stipendio di 300 euro, la riduzione delle ore lavorative settimanali da 39 a 35 mantenendo uguale il salario, la riduzione del tempo di guida e del periodo lavorativo per gli autisti, l’adeguamento delle protezioni relative a sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e per gli utenti del Trasporto Pubblico Locale (Tpl), l’interruzione delle privatizzazioni e le relative gare d’appalto per il Tpl e l’assenza di risposte alla richiesta di convocazione per la negoziazione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027. Durante lo sciopero, a Roma, la metro B e la Ferrotramvia continueranno a funzionare, mentre le linee della metro A, C e B1 (Bologna-Jonio) saranno chiuse. Atac prevede anche possibili riduzioni dei servizi di superficie. Le linee M1, M3 e M4 invece rimarranno operative.