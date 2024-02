I carabinieri di Napoli hanno fermato un 26enne marocchino accusato di aver aggredito a martellate un uomo di 73 anni. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ripetutamente colpito il pensionato dopo un rapporto sessuale avuto con lui a pagamento.

Napoli, martellate dopo il rapporto sessuale: l’aggressione

Secondo quanto si apprende, il marocchino avrebbe concesso un rapporto sessuale all’anziano in cambio di soldi, ma una volta terminato l’atto avrebbe colpito con un martello il pensionato. L’anziano, infatti, aveva pagato il 26enne con una banconota da 20 euro che a quest’ultimo sembrava ‘strana’. Il ragazzo, pensando di essere stato truffato e di aver ricevuto una banconota falsa, si è armato di martello e ha colpito ripetutamente il 73enne italiano. L’aggressione è avvenuta nella periferia Est di Napoli.

Napoli, martellate dopo il rapporto sessuale: l’arresto

L’uomo è stato portato in ospedale, dove è ancora ricoverato. Non è in pericolo di vita, ma ha subito delle profonde ferite. Il 26enne, invece, è stato raggiunto da carabinieri che lo hanno arrestato. Il giovane, secondo quanto scoperto dagli agenti, era arrivato irregolarmente in Italia.