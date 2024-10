Preoccupazioni riguardo al ghetto ebraico di Venezia.

Gli abitanti del Ghetto ebraico di Venezia stanno vivendo un periodo di ansia e tristezza a causa dell'escalation di conflitti in Medio Oriente e recenti manifestazioni antisemite. Le autorità hanno aumentato le misure di sicurezza nella zona, la più antica d'Europa, e in altri punti sensibili della città. Nonostante la presenza continua di forze dell'ordine e la vita sembri procedere normalmente, segnali come un trolley dimenticato possono scatenare preoccupazioni tra i cittadini.

I residenti del Ghetto ebraico di Venezia esprimono ansia e tristezza in questo periodo. L’escalation dei conflitti in Medio Oriente e le manifestazioni antisemite recenti hanno spinto le autorità a intensificare le misure di sicurezza nell’area, che è la più antica d’Europa, e in altri luoghi considerati a rischio nella città. Le forze dell’ordine, tra cui la Guardia di finanza e l’esercito, sono presenti nel quartiere giorno e notte, come è consuetudine da tempo. I turisti affollano il campo di ghetto novo, guidati da accompagnatori, e all’apparenza la vita sembra proseguire normalmente. Tuttavia, la presenza di un trolley dimenticato vicino al ponte potrebbe scatenare timori e preoccupazione tra i cittadini.