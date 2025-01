Tradizionalmente, lo sappiamo, i giorni che vanno dal 29 al 31 gennaio sono quelli più freddi dell’anno. Per questo 2025, però, secondo gli esperti potrebbe non essere esattamente così, soprattutto per alcune aree del Sud Italia, dove i termometri faranno segnare temperature piùalte della media stagionale. Nonostante questo, in altre zone dello Stivale, il freddo pungente si farà sentire, tanto da provocare nevicate abbondanti.

Previsioni meteo, nevicate abbondanti nei giorni della Merla

Piemonte, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Sono queste le tre regioni in cui, secondo le segnalazioni degli esperti del meteo, potrebbe cadere una quantità molto importante di neve nelle prossime 72 ore. Come sappiamo, le giornate che vanno dal 29 al 31 gennaio, in Italia prendono il nome dei giorni della Merla e sono tipicamente i più freddi dell’anno. In quella parte d’Italia, effettivamente, il termometroo farà segnare temperature molto basse e le regioni si tingeranno di bianco anche ad altidutini molto basse (7-800 metri). Gli esperti sottolineano che questa nevicata potrebbe essere la più intensa dell’inverno 2024-25 a medio.bassa quota.

Previsioni meteo, il caldo al centro Sud

Situazione quasi diametralmente opposta, invece, quella che vivranno nei prossimi tre giorni i cittadini del Centro e del Sud Italia. In particolare, gli abitanti delle Isole maggiori dovranno fare i conti con un caldo decisamente anomalo per il periodo dell’anno in cui ci troviamo, con le massime che potrebbero toccare anche quota 22 gradi.