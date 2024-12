Previsioni meteo, nuova ondata di freddo sull'Italia

Secondo le previsioni meteo del Colonnello Giuliacci, l'Italia dovrà vedersela con una nuova ondata di freddo per tutta la prossima settimana

Grande freddo, pioggia e in alcuni casi anche la neve. Sono queste le condizioni che il Colonnello Giuliacci prevede per quanto riguarda il meteo in Italia nel corso della prossima settimana: “Da oggi, venerdì 13 dicembre, fino al 20 il tempo sarà stabile, poi dal 20 fino alla vigilia di Natale ci sarà una ondata di freddo che porterà neve sulle Alpi e l’Appennino Centro-Settentrionale anche a bassa quota” – ha spiegato l’esperto.

Previsioni meteo, cosa accadrà fino a Natale? Nuova ondata di freddo in Italia

Il Colonnello Giuliacci ha raccolto per ‘Fanpage’ le informazioni circa le previsioni del meteo della prossima settimana, fino alla festività del Natale. Secondo l’esperto, in tante regioni italiane, soprattutto del Centro, i giorni fino alla vigilia di Natale saranno caratterizzati dalla caduta di molte piogge. Mentre ci si avvicinerà al giorno di festa, l’Italia dovrebbe poi tingersi di bianco. Sono previste, infatti, copiose nevicate anche a bassa quota fino al 24 dicembre.

Previsioni meteo, cosa accadrà fino a Natale? La sorpresa del 25 dicembre

Qualcosa, poi, dovrebbe cambiare proprio il giorno di Natale: “Il 25 dicembre e il giorno di Santo Stefano ci sarà il bel tempo complice l’Anticiclone delle Azzorre che si allunga fino all’Italia” – ha spiegato ancora Giuliacci.