Previsioni meteo per il Piemonte: nuvole e neve in arrivo

Previsioni meteo per il Piemonte: nuvole e neve in arrivo

Un cambiamento nel clima piemontese

Negli ultimi giorni, il Piemonte ha visto un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Secondo le previsioni dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), un aumento della copertura nuvolosa è atteso, specialmente sui rilievi alpini. Questo cambiamento porterà a precipitazioni che, sebbene non siano diffuse, si concentreranno principalmente nella giornata dell’Epifania, con effetti più marcati sul Piemonte meridionale e orientale.

Precipitazioni e neve: cosa aspettarsi

Le precipitazioni previste saranno di entità variabile, con nevicate che interesseranno le zone di alta collina e bassa montagna. La quota neve si attesterà tra gli 800 e i 1.100 metri sulle Alpi, mentre sull’Appennino si prevede una quota di circa 1.500 metri. Questo significa che gli amanti della neve potrebbero trovare buone condizioni per sciare, ma è importante prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alle condizioni della strada.

Venti e temperature: un quadro complesso

I venti, che si prevede siano moderati o forti, soffieranno principalmente da sud, influenzando ulteriormente le condizioni meteorologiche. Le temperature minime sono attese in lieve aumento, mentre le massime subiranno un leggero calo. Questo scenario potrebbe rendere le giornate più fresche, soprattutto in montagna, dove il zero termico si stabilizzerà tra i 1.300 e i 1.700 metri sulle Alpi e scenderà a 2.000 metri sull’Appennino.

Prospettive per il futuro

Fortunatamente, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per il 7 gennaio, con un allontanamento delle nuvole verso est. Tuttavia, è fondamentale rimanere aggiornati sulle previsioni, poiché le condizioni possono cambiare rapidamente. Gli esperti consigliano di prestare attenzione alle allerte meteo e di prepararsi per eventuali disagi causati dalle precipitazioni.