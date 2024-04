Previsioni meteo per il weekend, ritorno del freddo e possibili nevicate: le ...

Le previsioni meteo per il weekend 20-21 aprile ci informano che un flusso d’aria fredda proveniente dal nord-est si farà sempre più presente, portando ad un calo generalizzato delle temperature in tutta Italia. Si prevede che i valori termici scenderanno al di sotto della norma per questa stagione.

Previsioni meteo: un brusco cambiamento

Questo repentino cambiamento costituisce un contrasto evidente rispetto alle condizioni recenti, che hanno visto temperature insolitamente alte quasi a suggerire un arrivo anticipato dell’estate. Tuttavia, questo scenario è tipico della stagione primaverile, conosciuta per la sua instabilità. Anzi, secondo le previsioni, le temperature si manterranno addirittura al di sotto della media stagionale.

Previsioni meteo sabato 20 aprile

Per quanto riguarda sabato 20 aprile, si prevede una giornata generalmente più asciutta e soleggiata, anche se sono attesi occasionali rovesci e temporali isolati, soprattutto nel Nord-Est e, localmente, nelle regioni centrali nel pomeriggio, con possibilità di precipitazioni anche in Puglia durante la mattinata.

Previsioni meteo domenica 21 aprile

Invece, per quanto riguarda domenica, il tempo si deteriorerà ulteriormente, con una giornata caratterizzata da una maggiore instabilità. Si prevedono rovesci e temporali diffusi soprattutto nel Nord-Est e nelle regioni del Centro-Sud, in particolare nelle zone interne e lungo i settori adriatici.