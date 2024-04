In Italia sta per tornare il freddo. Nelle prossime ore cambierà il tempo su tutta la penisola.

Dopo le temperature quasi estive degli ultimi giorni, sta per tornare il freddo in Italia. Secondo le previsioni ci saranno anche temporali, rovesci e neve.

Previsioni meteo, addio caldo: in arrivo il freddo

Dopo il caldo eccezionale degli ultimi giorni, tornano freddo, pioggia e neve in Italia. Nelle prossime ore ci sarà un crollo delle temperature di 15 gradi rispetto allo scorso weekend. Una tendenza che, secondo gli esperti, durerà per tutta la seconda metà di aprile. Il calo delle temperature interesserà alcune zone della Penisola già a partire da questa sera. Domani, mercoledì 17 aprile, il calo delle temperature interesserà tutto il Paese, con un crollo più marcato sulla fascia orientale. Sono attesi anche temporali e grandine, prima sul Nord-Est e poi al Sud. Le Alpi e gli Appennini potrebbero essere nuovamente imbiancati.

Previsioni meteo, addio caldo: cosa accadrà nei prossimi giorni

Mercoledì 17 aprile è atteso un peggioramento al Centro-Sud, con possibili temporali. Al Nord non sono previste piogge significative, ma ci sarà un calo importante delle temperature. Giovedì 18 aprile previste precipitazioni nevose sugli Appennini, oltre i 1.000 metri, ma anche rovesci e temporali su tutta Italia. Stessa situazione anche venerdì 19 aprile.

Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi al Nord oscillano tra i 15 e i 19 gradi su tutte le città, con temperature notturne in evidente diminuzione. Il tempo sarà instabile anche nelle regioni del Centro, con instabilità e rovesci sugli Appennini e nelle zone vicine. I valori massimi delle temperature sono compresi tra i 12 gradi di Campobasso e i 18-19 di Cagliari, Roma e Firenze. Tempo in stabile e temperature in calo anche al Sud con valori che oscillano tra i 13 gradi di Potenza e i 21 di Napoli.