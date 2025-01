Un gennaio anomalo in Italia

Il mese di gennaio si sta rivelando particolarmente anomalo per l’Italia, con piogge diffuse e temperature che superano la media stagionale. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, le correnti umide provenienti da ovest continueranno a portare precipitazioni, specialmente nelle regioni tirreniche come Campania e Calabria. Le temperature, invece, si manterranno superiori alla norma, con picchi che potrebbero raggiungere i 23°C al Sud.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Le previsioni per i prossimi giorni indicano un cambiamento significativo del tempo. Mercoledì, una perturbazione proveniente dall’arcipelago delle Azzorre si sposterà verso l’Italia, portando piogge al Nord fino a giovedì. Le precipitazioni si estenderanno anche a Toscana, Umbria e Alto Lazio. Al Sud, invece, si prevede un miglioramento con giornate soleggiate, sebbene non mancheranno momenti di instabilità.

Temperature sopra la media

Dal punto di vista termico, i modelli meteo indicano valori che si manterranno sopra la media fino alla fine di gennaio. Si prevedono picchi di 8-10°C oltre i valori tipici del mese, specialmente al Centro e al Sud. Questo trend anomalo potrebbe portare a un gennaio che somiglia più a un autunno mite che a un inverno rigido. Tuttavia, non si escludono momenti asciutti, con due giornate, venerdì e sabato, che si preannunciano soleggiate e stabili.

Dettagli delle previsioni giornaliere

Martedì 21 gennaio, al Nord si registreranno condizioni variabili con residui fenomeni al Nord Est e nebbia in pianura. Al Centro, l’instabilità sarà presente sulle coste tirreniche e adriatiche, mentre al Sud si prevedono piogge sparse. Mercoledì 22, il Nord Ovest vedrà piogge e neve oltre i 1000 metri, mentre al Centro le precipitazioni interesseranno Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud, il sole dominerà, con qualche nube in più in Campania. Giovedì 23, il tempo migliorerà al Nordest, mentre al Centro ci saranno piovaschi sparsi. La tendenza per il fine settimana prevede un ritorno della stabilità, ma domenica nuove piogge potrebbero interessare il Paese.