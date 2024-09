Prima del loro arresto, Fedez aveva pubblicato un video TikTok in compagnia dei due leader estremisti del Milan.

Il cantante Fedez è stato recentemente in compagnia di Cristian Rosiello e Alex Cologno, leader ultrà del Milan, prima che fossero arrestati in un'operazione di polizia e guardia di finanza che ha coinvolto 19 persone legate agli ultrà di Inter e Milan. Un video TikTok ha mostrato Fedez con i due uomini a Parigi.

Il cantante Fedez ha recentemente passato un weekend a Parigi in compagnia di Cristian Rosiello e Alex Cologno, due leader ultrà del Milan, prima che fossero arrestati. In seguito ad una ampia operazione condotta dalla polizia e dalla guardia di finanza, sono state poste in arresto 19 persone affiliate ai gruppi ultrà di Inter e Milan. Tra gli indagati sono inclusi proprio Rosiello e Cologno (noto anche come Islam Hagag), entrambi stretti collaboratori di Fedez in tempi recenti. Un video TikTok che mostra Fedez con i due uomini nel weekend parigino è stato diffuso.