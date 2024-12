Un uomo in Luisiana colpito dal virus A/H1N, ma il rischio per la salute pubblica rimane basso.

Il primo caso grave di influenza aviaria A/H1N negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti è stato registrato il primo caso grave di influenza aviaria causato dal virus A/H1N in un uomo. Questo individuo, residente in Luisiana, avrebbe contratto l’infezione da volatili infetti presenti nel cortile della sua abitazione. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno confermato che non è stata rilevata alcuna trasmissione dell’influenza aviaria H5 da persona a persona, mantenendo così una valutazione generale del rischio per la salute pubblica come basso.

La situazione attuale e il rischio di contagio

Il caso in questione non rappresenta il temuto salto di specie, in cui un virus animale si modifica geneticamente per infettare gli esseri umani e trasmettersi da persona a persona. Attualmente, il virus A/H1N ha dimostrato di trasmettersi efficacemente tra gli uccelli e in alcune specie di mammiferi, ma non tra gli esseri umani. Questo è un aspetto cruciale per la salute pubblica, poiché il rischio immediato rimane contenuto.

Analisi genetica e genotipi del virus

Il genoma del virus rilevato nell’uomo ricoverato in Luisiana appartiene al genotipo D1.1, correlato ad altri virus recentemente identificati negli uccelli selvatici e nel pollame negli Stati Uniti. Questo genotipo è diverso da quello B3.13, che è stato riscontrato in mucche da latte e in casi umani sporadici. I CDC hanno sottolineato che, oltre alle aziende avicole e lattiero-casearie commerciali, anche gli uccelli selvatici e gli allevamenti da cortile possono rappresentare una fonte di esposizione per gli esseri umani.

In sintesi, mentre il primo caso grave di influenza aviaria A/H1N negli Stati Uniti ha suscitato preoccupazioni, le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione senza allarmismi. La sorveglianza attenta e le misure preventive rimangono fondamentali per garantire la sicurezza della popolazione.