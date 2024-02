Vaiolo dell’Alaska: cos’è

Prima di entrare nel merito del caso, è importante capire meglio che cos’è il vaiolo dell’Alaska. Si tratta di una malattia infettiva che può provocare la febbre, delle pustole cutanee, il rigonfiamento di linfonodi, dolori articolari o muscolari, fatica e altre sintomatologie. Fino ad ora, secondo quanto dichiarato da quello che è il Dipartimento della Salute in Alaska, i contagi sono stati soltanto sette ma, uno di questi, durante il mese di gennaio, è stato mortale.

Vaiolo dell’Alaska: un morto

Nel Kenai Peninsula Borough, un uomo anziano con vaiolo non ce l’ha fatta. La sua morte sarebbe dovuta infatti alle complicazioni per via della malattia infettiva. La vittima aveva un cancro da molto tempo e viveva presso un’area boschiva del paese, da solo. Probabilmente è stata anche la sua già compromessa condizione di salute a rendere più complicato lo sviluppo del vaiolo dell’Alaska.

Vaiolo dell’Alaska: è curabile?

Dopo la notizia è chiaramente scattata l’allerta e la preoccupazione. Anche perché del vaiolo dell’Alaska non si hanno ancora moltissime notizie. Si pensa che possa essere trasmesso dal contatto diretto con degli animali che ne sono infetti. Si cura? Con dei farmaci antivirali e immunoglobulinici, così come ha spiegato anche il dottore McLaughlin.