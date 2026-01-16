Privacy: Pd in Vigilanza Rai, 'fatti gravissimi, cosa ne pensano Meloni e FdI?'

Roma, 16 gen (Adnkronos) – "Alla luce delle notizie sulla stampa forse bisognerebbe interrogarsi su quanto sta emergendo a proposito dei vertici dell’Autorità Garante della Privacy". Lo dicono i componenti del Pd della commissione di Vigilanza Rai.

"Probabilmente il problema non è Report o Ranucci, ma forse riguarda direttamente i vertici dell’Authority sulla privacy. Cosa ne pensa la presidente Meloni su quanto è emerso? Non dovrebbero dimettersi tutti i dirigenti che hanno usato soldi pubblici in modo improprio? Quanto è coinvolto Fratelli d’Italia in questa vicenda?”, aggiungono i dem.