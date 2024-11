Procedimento giudiziario su fondi 8 per mille: le ultime novità da Sassari

Il caso Becciu e le accuse di peculato

Il tribunale di Sassari è al centro di un caso che ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Il gup Sergio De Luca ha respinto tutte le eccezioni presentate dalla difesa nel procedimento che coinvolge Antonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu, e altri sette imputati, tra cui il vescovo di Ozieri, Corrado Melis. Questi sono accusati di aver orchestrato un piano per dirottare circa 2 milioni di euro dai fondi 8 per mille destinati alla diocesi di Ozieri verso i conti della cooperativa sociale Spes, rappresentata legalmente da Tonino Becciu.

Le accuse e le difese

La Procura di Sassari, guidata dal pm Gianni Caria, ha riformulato i capi di imputazione, che ora saranno notificati ai nove imputati. Le accuse principali includono peculato e riciclaggio, rivolte a figure chiave come il direttore della Caritas, don Mario Curzu, e il parroco di San Nicola, don Francesco Ledda. Altri imputati, come don Roberto Arcadu e Franco Demontis, sono accusati di false dichiarazioni al pm e favoreggiamento. Le difese, rappresentate dagli avvocati Ivano Iai e Antonello Patanè, hanno sollevato questioni riguardanti la legittimità dei capi di imputazione, citando il Concordato con lo Stato Vaticano e la Costituzione italiana, ma tutte le eccezioni sono state respinte dal gup.

Prossimi passi nel procedimento

Con il rifiuto delle eccezioni, il processo avanza verso una nuova fase. Gli avvocati della difesa hanno dichiarato che, dopo aver esaminato i nuovi capi di imputazione, decideranno se optare per riti speciali per i loro assistiti. La prossima udienza è già stata fissata, e l’attenzione rimane alta su questo caso che solleva interrogativi non solo legali, ma anche etici, riguardanti la gestione dei fondi destinati a opere di bene. La comunità attende con trepidazione gli sviluppi futuri, mentre il dibattito su trasparenza e responsabilità nella gestione dei fondi ecclesiastici continua a infiammare gli animi.