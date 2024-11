Processo per il naufragio di Cutro: richieste di condanna per tre imputati

Il pubblico ministero chiede pene severe per i tre accusati del naufragio del Summer Love.

Il naufragio del Summer Love: una tragedia che ha scosso l’Italia

Il naufragio del caicco Summer Love, avvenuto a Steccato di Cutro, ha portato alla morte di 94 persone e ha lasciato un numero imprecisato di dispersi. Questo tragico evento ha acceso i riflettori su un tema delicato e complesso: la gestione dei migranti e le responsabilità di chi organizza questi viaggi pericolosi. Durante il processo che si sta svolgendo presso il Tribunale di Crotone, il pubblico ministero Pasquale Festa ha delineato un quadro inquietante delle responsabilità dei tre imputati, chiedendo pene severe per i loro ruoli nel naufragio.

Le richieste di condanna del pubblico ministero

Il pm ha chiesto 18 anni di reclusione e una multa di 4,5 milioni di euro per Hasab Hussain, un pakistano di 22 anni, accusato di aver avuto un ruolo chiave nell’organizzazione del viaggio. Per Khalid Arslan, 26 anni, sempre pakistano, la richiesta è di 14 anni di carcere e 3,6 milioni di euro di multa. Infine, per Sami Fuat, un turco di 52 anni, il pm ha chiesto 11 anni di reclusione e una multa di 2,7 milioni di euro. Queste richieste evidenziano la gravità delle accuse e la determinazione della procura nel perseguire i responsabili di questa tragedia.

Le testimonianze e le prove raccolte

Durante il processo, sono state ascoltate 19 testimonianze che hanno fornito diverse prospettive sul viaggio fatale. Il pubblico ministero ha sottolineato che, sebbene gli imputati non possano essere definiti scafisti nel senso tradizionale del termine, hanno comunque avuto un ruolo attivo nella gestione dei passeggeri. In particolare, Hasab Hussain è stato accusato di aver finto di essere un minore e di aver organizzato il viaggio, come dimostrato dalle prove raccolte, tra cui 74 foto di documenti di identità e transazioni bancarie sul suo telefono.

Le responsabilità individuali degli imputati

Il pm ha distinto le responsabilità dei tre imputati, evidenziando come Khalid Arslan, pur avendo pagato il viaggio, abbia anche svolto un ruolo di traduttore e di mantenimento dell’ordine tra i passeggeri. Sami Fuat, invece, è stato descritto come un individuo che ha trascorso giorni a bordo del caicco prima della partenza, il che ha sollevato dubbi sulla sua posizione di migrante. La sua presenza prolungata sull’imbarcazione e il suo coinvolgimento con l’equipaggio hanno portato il pm a considerarlo in una luce diversa rispetto agli altri due accusati.