Un momento romantico rovinato

La proposta di matrimonio è spesso considerata uno dei momenti più romantici della vita di una coppia. Tuttavia, non sempre le cose vanno come pianificato. È il caso di un turista irlandese di 41 anni che, durante una visita in Friuli Venezia Giulia, ha deciso di chiedere la mano della sua fidanzata in un contesto da sogno: sotto le stelle, in riva al mare, tra le barche ormeggiate al Molo Venezia di Trieste. Un’atmosfera incantevole, che però è stata guastata da un imprevisto che ha trasformato la dolce proposta in un episodio da raccontare.

Un incidente inaspettato

Durante il momento culminante della sua dichiarazione d’amore, l’uomo ha perso l’equilibrio, probabilmente a causa di un eccesso di entusiasmo e di qualche bicchiere di troppo, ed è caduto in mare. La scena, che avrebbe dovuto essere romantica, è diventata rapidamente un momento di panico. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Piccolo”, il turista non è riuscito a risalire sul molo e ha avuto bisogno di aiuto. Fortunatamente, i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di porto sono intervenuti prontamente, utilizzando una motovedetta della Guardia costiera per recuperarlo.

Intervento dei soccorritori

Il salvataggio è stato tempestivo e, sebbene il turista abbia riportato solo alcune lievi contusioni e un principio di ipotermia, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Stabilizzato dai soccorritori, è stato poi trasferito al Pronto soccorso di Cattinara per ulteriori accertamenti. Questo episodio, sebbene inizialmente drammatico, si è concluso senza gravi conseguenze, permettendo al turista di raccontare la sua avventura in un modo che non avrebbe mai immaginato. La proposta di matrimonio, sebbene interrotta, rimarrà sicuramente impressa nella memoria di entrambi, trasformandosi in un aneddoto da condividere con amici e familiari.