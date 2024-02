Continuano le proteste degli agricoltori con i trattori: i mezzi in corteo in direzione Roma.

Trattori verso Roma

La protesta degli agricoltori continua anche con l’inizio della nuova settimana. Proprio questa mattina, 5 febbraio, i trattori si sono rimessi in marcia dalle ore 7. Sono partiti dal presidio vicino al casello di Valdichiara, sull’Autostrada A1. Ricordiamo che il presidio era stato organizzato da Riscatto agricolo e che per una intera settimana è stato il luogo presso cui si sono tenute delle proteste con i vari blocchi temporanei dei traffici. Adesso però i trattori stanno viaggiando in direzione Roma.

Proteste agricoltori a Roma

Le proteste degli agricoltori si stanno quindi spostando verso la capitale. Proprio dal casello sono partiti all’incirca ben duecentocinquanta mezzi di uso agricolo. Nonostante il viaggio sia iniziato questa mattina molto presto, i manifestanti dovrebbero arrivare a Roma nel pomeriggio, intorno alle 17 circa. Insomma, una nuova settimana che si apre con nuove proteste ed oggi è ancora solo lunedì.

Le parole dei manifestanti

Come riporta Sky Tg24, Salvatore Fais (che è uno tra i portavoce) ha così affermato in merito:

Porteremo la nostra protesta nella Capitale. Andiamo avanti in attesa di risposte concrete.

Arriveranno quelle risposte che gli agricoltori stanno attendendo ormai da diverso tempo? Vi terremo aggiornati in queste ore.