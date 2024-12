La situazione critica dell’acqua nell’ennese

La crisi idrica che affligge i comuni dell’ennese sta raggiungendo livelli allarmanti. I sindaci di Troina, Nicosia, Sperlinga, Gagliano Castelferrato e Cerami, tutti dipendenti dall’Ancipa, hanno deciso di occupare la diga per esprimere il loro dissenso contro la recente decisione della cabina di regia. Questa decisione prevede il ripristino dell’erogazione alle condotte di Caltanissetta e San Cataldo, interrotta dal 15 novembre a causa della drammatica riduzione dell’invaso, aggravata dalla siccità persistente.

Le ragioni della protesta

La protesta non è solo un atto simbolico, ma rappresenta un grido d’allerta per la popolazione locale. I sindaci, accompagnati da cittadini e associazioni, sottolineano che la ripresa dell’erogazione idrica verso altre aree potrebbe compromettere ulteriormente la già precaria situazione idrica dei loro comuni. La siccità ha colpito duramente l’ennese, e la paura è che la decisione presa possa portare a un’ulteriore scarsità d’acqua, mettendo a rischio le risorse idriche necessarie per l’agricoltura e il consumo domestico.

Il supporto della comunità

In questo contesto, la presenza di decine di cittadini e della giunta di Troina, guidata dal deputato regionale Fabio Venezia, evidenzia l’importanza della solidarietà comunitaria. Le associazioni per la difesa dei territori si sono unite alla causa, chiedendo un intervento immediato da parte delle autorità competenti per trovare soluzioni sostenibili e durature. La situazione richiede un approccio coordinato e una gestione responsabile delle risorse idriche, affinché si possa garantire un futuro migliore per le comunità locali.