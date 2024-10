Protezione Civile raccomanda agli abitanti di Chieti di rimanere in casa a causa di un incendio scoppiato in fabbrica.

Un allarme di incendio è stato lanciato per una fiammata in un'industria a Chieti Scalo. La Protezione Civile dell'Abruzzo ha consigliato ai residenti di rimanere al chiuso e di lasciare le abitazioni solo per necessità. L'incendio si è verificato in un'azienda che produce plastica. Intervento sul posto del sindaco Diego Ferrara e dei Vigili del Fuoco. Un avviso simile è stato diffuso per un altro incendio ancora attivo in un'industria di solventi a Pineto (Teramo). Domani tutte le scuole di Chieti rimarranno chiuse, come annunciato dal Comune sui social.