quanto dura una ricetta medica bianca per farmaci

Sapere quanto dura una ricetta medica bianca è fondamentale sia per i pazienti che per i farmacisti

La ricetta è un documento redatto da un medico che consente al paziente di prenotare visite specialistiche, esami di laboratorio e diagnostici o di acquistare farmaci. A tal proposito, è fondamentale sapere quanto dura una ricetta medica bianca.

Quanto dura una ricetta medica bianca?

La ricetta bianca può essere redatta da tutti gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e differisce da quella rossa in quanto viene compilata sul ricettario personale del medico e i medicinali prescritti sono a totale carico del cittadino.

Ricetta ripetibile e non ripetibile

La ricetta è ripetibile quando il paziente può esibirla al farmacista per l’acquisto dei farmaci fino al termine della sua validità. Secondo la legge, una confezione di farmaco prescritta con ricetta ripetibile può essere venduta fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi. Nonostante ciò, fanno eccezione le sostanze stupefacenti e quelle psicotrope, come ad esempio i farmaci per curare l’ansia, l’insonnia o la depressione, in questi casi la ripetibilità è limitata a 3 volte in 30 giorni.

Infine, se la ricetta bianca contiene la prescrizione di farmaci che possono determinare stati tossici o rischi per la salute del paziente diventa non ripetibile. Ciò significa che viene utilizzata per prescrivere un farmaco in quantità sufficiente per la terapia, da ritirare in una sola volta entro 30 giorni.