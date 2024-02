Quirinale: Mattia cronista per i disabili dopo la denuncia per gli accessi negati allo stadio**

**Quirinale: Mattia cronista per i disabili dopo la denuncia per gli accessi ...

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Cronista per i disabili dopo aver denunciato i disservizi in uno stadio. É la storia di Mattia Abbate, 35 anni, Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica, "per il suo impegno volto ad offrire un aiuto concreto a chi vive situazioni di disabilità”. Affetto da malattia rara, distrofia muscolare di Duchenne (dmd), ha scritto alla redazione di un giornale per denunciare i disservizi di uno stadio che impedivano l’accesso dei disabili. Colpita dal suo stile, la direzione del quotidiano gli ha proposto di curare una rubrica sul mondo delle disabilità.