Domenica pomeriggio nella spiaggia di Punta Canna a Sottomarina, sul litorale clodiense, arrivano gli agenti della polizia a bordo di due moto d’acqua. La scena non è passata inosservata e alcune ragazze in bikini si sono dirette in acqua per scattarsi qualche selfie.

Le foto sulla moto d’acqua e il consenso degli agenti di polizia

Una delle donne si sdraia a pancia in giù sulla barella della moto, le immagini dell’accaduto sono state riprese da un cellulare e prontamente condivise sui social.

Gli agenti, all’arrivo delle ragazze, non sembrano opporre resistenza: il video mostra tre donne in bikini che, con l’aiuto dell’agente, salgono a bordo della barella, agganciata alla moto d’acqua della polizia di Stato di Chioggia.

La moto d’acqua della polizia

Le due moto d’acqua della polizia sarebbero impiegate ogni estate dalla questura di Venezia per garantire la sicurezza dei bagnanti, e sono dotate anche di barelle per il soccorso.

Inoltre, le moto d’acqua, operative da inizio luglio sul litorale di Sottomarina, sono progettate per operare anche in fondali bassi e sono utilizzate per il soccorso in mare.

La moto d’acqua della polizia: indagini sulla vicenda

La questura di Venezia è stata informata di quanto accaduto. Ora bisognerà indagare sulla dinamica della vicenda e capire se ci saranno conseguenze per l’utilizzo del mezzo della polizia per scopi non ufficiali.