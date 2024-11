Ragazzino accoltellato per un pallone: un episodio inquietante

Un compleanno segnato dalla violenza

Un episodio di violenza ha scosso un tranquillo pomeriggio in un campo di calcetto, dove un ragazzo di 13 anni ha subito un’aggressione da parte di un coetaneo di soli 10 anni. La vittima, che stava festeggiando il suo compleanno, si trovava a giocare con amici quando un altro bambino si è avvicinato chiedendo di poter utilizzare il pallone. La richiesta, apparentemente innocua, ha preso una piega drammatica quando il giovane aggressore ha estratto un coltello e ha colpito il ragazzo alla coscia sinistra.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riportato dai carabinieri, il ragazzo stava passando il pallone a un compagno di gioco quando è stato aggredito. La rapidità dell’azione ha sorpreso non solo la vittima, ma anche gli altri bambini presenti, che hanno assistito inorriditi alla scena. Dopo l’aggressione, il giovane aggressore è fuggito, lasciando il suo coetaneo in preda al dolore. Fortunatamente, alcuni genitori che si trovavano nei paraggi sono intervenuti prontamente, tamponando la ferita e accompagnando il ragazzo a casa, che dista poco dal campo.

Intervento delle autorità e mancanza di sicurezza

Dopo l’accaduto, i carabinieri sono stati allertati e si sono recati sul luogo dell’aggressione. Tuttavia, il campo da calcetto non dispone di un sistema di videosorveglianza, il che complica le indagini. La mancanza di sicurezza in spazi pubblici dedicati ai giovani è un tema che solleva interrogativi e preoccupazioni tra i genitori e la comunità. Questo episodio mette in luce la necessità di garantire ambienti sicuri per i bambini, dove possano giocare senza timori di aggressioni o violenze.