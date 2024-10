Trovato senza vita in una dimora di campagna, nelle vicinanze di Montignano, il quindicenne che stanotte ha sottratto l’arma da fuoco del genitore, un agente di polizia municipale di Senigallia, per poi allontanarsi da casa.

Ragazzo di 15 anni trovato morto a Senigallia

Un adolescente di 15 anni residente a Sengallia è stato ritrovato senza vita in una vecchia casa di campagna nei pressi di Montignano. Il ragazzo aveva rubato la pistola di suo padre, un agente di polizia locale di Senigallia, per poi allontanarsi da casa. Le ricerche sono state immediate, con i carabinieri che hanno perlustrato la città e le campagne circostanti. Addirittura le scuole sono state messe in allerta nel timore che il giovane avesse intenzioni malvagie. Purtroppo, sembra che si sia tolto la vita.

L’allontanamento del ragazzo sarebbe avvenuto in seguito ad una discussione familiare di cui ancora non si conoscono i motivi. La famiglia stessa ha lanciato l’allarme e le ricerche sono proseguite incessantemente per tutta la notte, con l’utilizzo di droni e squadre cinofile nelle frazioni meridionali della città, Marzocca e Montignano. Polizia, carabinieri e vigili del fuoco sono stati mobilitati.