Non ce l’ha fatto Danilo Marletta, il 17enne precipitato per 100 metri in uno degli strapiombi rocciosi del versante sud dell’Etna. Il ragazzo stava facendo un’escursione con gli amici, a nulla è valsa la rianimazione sul posto e la corsa in ospedale.

Ragazzo morto sull’Etna: Danilo precipita per 100 metri durante un’escursione

E’ morto all’ospedale Cannizzaro di Catania Danilo Marletta, il 17enne precipitato per 100 metri durante un’escursione con gli amici sull’Etna. Il ragazzo era stato subito soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato con l’elicottero Drago del reparto volo di Catania in ospedale in condizioni gravissime. E’ morto alcune ore dopo nel reparto rianimazione. Lo stesso giorno ha perso la vita sull’Etna anche un uomo di 60 anni, una guida turistica impegnata in una escursione nella Valle del Bove dell’Etna.

L’incidente in cui ha perso la vita Danilo Marletta

L’incidente mortale in cui ha perso la vita Danilo Marletta si è verificato nella tarda mattinata di ieri, domenica 26 gennaio. Il 17enne stava facendo un’escursione con gli amici sul versante sud dell’Etna, quando all’improvviso è scivolato e caduto per circa 100 metri. Il tutto davanti agli amici che non hanno potuto fare nulla per evitare la tragedia. Danilo non era nuova a escursioni sul vulcano siciliano, era solito infatti salire in quota per escursioni e passeggiate. Gli amici lo ricordano come un ragazzo atletico e amante della natura e della montagna.