Ragni in casa: perché ci invadono e come tenerli lontani

La presenza dei ragni in casa incute sempre timore, ma ecco come tenerli lontani con i rimedi naturali.

La presenza dei ragni in casa nel periodo estivo può essere comune. Condividere i propri spazi con gli insetti, anche per la sporcizia che lasciano dietro, tra le altre cose, non è mai una decisione saggia. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come avere una casa sempre pulita e libera dagli insetti con i rimedi naturali.

Ragni in casa

La maggior parte dei ragni è innocua per l’essere umano, ma dato che nessuno di noi ama condividere i propri spazi con gli insetti, volerli tenere lontani da noi a tutti i costi è legittimo.

Esistono specie diverse di ragni. Generalmente, questi insetti sono attivi durante l’autunno e l’inverno, quando le giornate sono buie e più corte e le temperature fredde favoriscono la loro migrazione dai giardini alle case. Tuttavia, non è insolito vederli strisciare nelle nostre case anche nei mesi più caldi, come quelli estivi. Le temperature alte, infatti, risvegliano specie di insetti di cui i ragni sono predatori.

Fondamentalmente, la presenza di qualche ragno in casa può essere utile perché contribuisce a tenere tutti gli altri insetti lontani, ma come dicevamo prima, poiché nessuno di noi ama condividere la propria casa con insetti e parassiti, mettere in campo delle strategie per poter avere una casa sempre pulita e libera dagli insetti è più che legittimo.

Ragni in casa: consigli

L’utilizzo di aceto e olio di menta piperita, come altri rimedi fai da te simili, non sempre scongiurano la presenza dei ragni in casa. Inoltre, attivarsi quando la presenza di alcuni insetti in casa è già massiccia non sempre porta a buoni risultati. La strategia migliore è, senza ombra di dubbio, la prevenzione.

I ragni amano gli spazi isolati, disordinati e tranquilli. Inizia a pulire regolarmente la tua casa, avendo l’accortezza di eliminare tutte quelle cose che ormai non sono più necessarie. Assicurati di spolverare e passare l’aspirapolvere regolarmente per eliminare anche l’ultima delle ragnatele, oltre a tutto il resto.

Mantieni pulito anche il giardino. Se questo è sporco, può attirare gli insetti e, di conseguenza, anche i ragni che si nutrono di questi insetti. Inoltre, i ragni (e anche gli altri insetti) non ci mettono molto ad arrivare in casa tua passando dal giardino, soprattutto se in casa sono presenti crepe o fessure sulle pareti, intorno alle porte o alle finestre. Se questo è il caso, ispezionare regolarmente la tua casa, alla ricerca di queste crepe o fessure, e sigillarle può essere una buona strategia.

Ragni in casa: miglior soluzione naturale

Oltre ad adottare delle misure preventive, può rivelarsi utile anche l’utilizzo di supporti extra, soprattutto quando i ragni in casa sono particolarmente ostili ad ogni nostro tentativo di allontanarli.

Ecopest è la prima soluzione naturale grazie alla quale allontanare i ragni dalle nostre case e i nostri giardini, rapidamente ed efficacemente. Progettato e realizzato attraverso una tecnologia avanzata, Ecopest utilizza ultrasuoni di bassa frequenza, che disturbano la quiete dei ragni che, in questo modo, non possono fare altro se non evitare di entrare in casa o allontanarsi spontaneamente.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di lasciare il dispositivo acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

