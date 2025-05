Rai: ad Rossi, 'ruolo azienda è garantire pluralità e libertà di espressione'**

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il ruolo della Rai è quello di "non imporre egemonie di alcun tipo, in passato ci sono state, ma garantire una sola egemonia, quella della pluralità dei racconti e della libertà di espressione". Così l'amministratore delegato Giampaolo Rossi intervistato dal direttore del Corriere Luciano Fontana al Festival della Tv di Dogliani.

La Rai deve "garantire che i racconti possano essere il più possibile plurali e rappresentare la varietà del nostro Paese. Tenere un giusto equilibrio tra le diverse anime del nostro Paese", aggiunge Rossi.

Sulla definizione di 'Telemeloni', l'ad Rai osserva: "C'è una Rai che viene raccontata, spesso anche dai giornali, e una Rai che spesso non viene raccontata. La Rai che viene raccontata è quella di un'azienda che passa le sue giornate a chiedere permessi in giro per raccontare le storie, la Rai vera è un'azienda straordinaria, quasi unica in Europa, che per certi versi non ha nulla da invidiare già da ora alla Bbc, pur avendo le risorse pubbliche più basse in Europa. E' un dovere di tutti noi valorizzarla e non denigrarla come spesso avviene".