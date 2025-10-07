Rai: Boschi, 'solidarietà a Vespa, idee si combattono con idee non con violenza'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Colpire un giornalista con minacce e insulti è un attacco alla libertà di informazione che la Rai, come Servizio Pubblico, è chiamata a garantire. A Vespa va la mia solidarietà. Le , non con la violenza, neppure quella verbale”. Cos...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – “Colpire un giornalista con minacce e insulti è un attacco alla libertà di informazione che la Rai, come Servizio Pubblico, è chiamata a garantire. A Vespa va la mia solidarietà. Le , non con la violenza, neppure quella verbale”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva e vicepresidente della commissione di vigilanza Rai.