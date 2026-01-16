Rai: Braga, 'paralisi Vigilanza è un vulnus alla democrazia'

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "La paralisi della vigilanza non può continuare: è in vero e proprio vulnus alla democrazia. E non può essere solo un problema delle opposizioni che da tempo denunciano l’utilizzo della Rai per la propaganda di governo e si battono per un se...

Roma, 16 gen (Adnkronos) – "La paralisi della vigilanza non può continuare: è in vero e proprio vulnus alla democrazia. E non può essere solo un problema delle opposizioni che da tempo denunciano l’utilizzo della Rai per la propaganda di governo e si battono per un servizio pubblico pluralista". Lo scrive sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

"Ci rivolgiamo ai presidenti di Camera e Senato perché sono in gioco strumenti del confronto democratico e si usa il servizio pubblico che appartiene a tutti solo per interessi di parte. Tutta aggravato dall’avvicinarsi di appuntamenti elettorali che incidono profondamente sul nostro sistema -prosegue Braga-. È un appello che non possono non accogliere nell’interesse di tutti i cittadini: è un caso senza precedenti che un’azienda pubblica di tale rilevanza non abbia una guida solida e riconosciuta e la commissione di vigilanza non possa svolgere la funzione di verifica".