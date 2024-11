Rai: domani Fi presenta proposta riforma, 'serve servizio informazione al di là appartenenze'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - L'appuntamento è per domani mattina, alle 11, presso la Sala Colletti della Camera: si terrà una conferenza stampa per la presentazione della proposta di Forza Italia per la riforma del sistema radiotelevisivo. All'incontro con i giornalisti, interv...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – L'appuntamento è per domani mattina, alle 11, presso la Sala Colletti della Camera: si terrà una conferenza stampa per la presentazione della proposta di Forza Italia per la riforma del sistema radiotelevisivo. All'incontro con i giornalisti, interverranno i presidenti dei senatori e dei deputati di Forza Italia, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli; il capogruppo azzurro in Commissione di Vigilanza Rai, Roberto Rosso; i componenti della commissione Rita Dalla Chiesa e Andrea Orsini.

"È una riforma -si legge in una nota- quanto mai necessaria, nelle corde di Forza Italia, per un servizio di informazione a 360 gradi, al di là di ogni appartenenza nell'interesse esclusivo di tutti i cittadini. È il diritto-dovere all'informazione il pilastro su cui questa riforma si fonderà, con l'apporto di professionisti che rispondano alla logica della meritocrazia e della imparzialità".