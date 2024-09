Si sblocca finalmente la situazione stagnante riguardante i vertici della Rai. Recentemente, il Parlamento ha votato i primi quattro membri del Consiglio di amministrazione, mentre il ministero dell’Economia ha designato gli altri due componenti.

Rai, il Cda si prepara alle nuove nomine, attese decisioni cruciali

Tra le scelte già fatte, spicca la nomina di Davide Di Pietro per rappresentare i dipendenti.

Nelle aule della Camera e del Senato, sono stati eletti i quattro membri del Consiglio di amministrazione nominati dal Parlamento. Per quanto riguarda la Camera dei deputati, sono stati scelti Federica Frangi e Roberto Natale. In particolare, Frangi ha ottenuto 174 voti favorevoli, mentre Natale ha ricevuto 45 consensi. La votazione ha registrato anche tre voti dispersi, sei schede bianche e tre nulle. Al Senato, invece, Antonio Marano ha raccolto 97 voti, mentre Alessandro Di Majo ha ottenuto 27 preferenze. Anche qui, si sono registrati un voto per Ruggero Aricò, due schede bianche e quattro nulle.

Nomine Rai, chi sono i nuovi membri elettri nel Cda

In aggiunta a queste nomine, nella mattinata il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha proposto alla presidenza del Consiglio dei ministri l’assegnazione di Simona Agnes e Giampaolo Rossi all’interno del Consiglio di amministrazione della Rai. Queste decisioni segnano un passo significativo verso la stabilità della governance dell’azienda pubblica, aprendo la strada a nuove strategie e progetti per il futuro della televisione di Stato.