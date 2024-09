Papa Francesco sulla denatalità: “Pochi bambini, si preferiscono cani e gatti”

"Oggi si preferiscono cani e gatti ai bambini". Un messaggio forte sulla denatalità e l'importanza della famiglia nell'udienza a The Economy of Francesco.

Città del Vaticano, 25 settembre 2024 – Papa Francesco ha nuovamente affrontato il tema della denatalità in Italia, esprimendo preoccupazione per il calo delle nascite.

Durante l’udienza dedicata all’iniziativa The Economy of Francesco, il Pontefice ha sottolineato come la società contemporanea sembri dare maggiore importanza agli animali domestici piuttosto che ai figli. “È bello vedere qualche bambino presente tra di voi, specialmente in una cultura dove si tende a preferire cani o gatti al posto dei bambini. L’Italia ha bisogno di una scossa in questo senso”, ha commentato Francesco, lanciando un appello a favore della natalità.

Nel corso del suo discorso, il Papa ha poi incoraggiato i partecipanti a continuare il loro impegno nel cercare soluzioni innovative per migliorare i sistemi economici e sociali.

Ha sottolineato l’importanza di rimanere fedeli alla propria vocazione, assicurando che tale dedizione porterà frutti sia a livello personale che comunitario. “Se seguirete il vostro cammino con convinzione, la vostra vita sarà piena di soddisfazioni e avrete storie indimenticabili da raccontare ai vostri figli e nipoti”, ha affermato il Pontefice, invitando i presenti a non perdere la speranza.

Concludendo, Papa Francesco ha esortato tutti a investire le proprie energie per rendere il mondo un posto migliore, sottolineando quanto sia prezioso dedicare la vita a un cambiamento positivo e duraturo.