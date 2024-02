Rai: Magi, 'TeleMeloni censura bacio gay, ora basta, Sergio si dimetta'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Un cappello di una divisa a mo’ di bollino nero per censurare un bacio Lgbti+. Come fosse un film pornografico, come fosse un film dell’orrore. Succede su RaiPlay, nelle breve filmato del backstage per promuovere la fiction 'Gloria' con Sabrina...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – "Un cappello di una divisa a mo’ di bollino nero per censurare un bacio Lgbti+. Come fosse un film pornografico, come fosse un film dell’orrore. Succede su RaiPlay, nelle breve filmato del backstage per promuovere la fiction 'Gloria' con Sabrina Ferilli. Dopo la censura degli artisti a Sanremo e la violenza davanti alla sede di Napoli, un’altra pagina nera della Rai di Giorgia Meloni". Lo scrive sui suoi canali social il segretario di +Europa Riccardo Magi.

"E’ la goccia che fa traboccare il vaso di un servizio pubblico assoggettato completamente a questo governo, che vorrebbe cancellare ogni identità per trasformarla nel loro triste mondo in bianco e nero. L'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio si dimostra ogni giorno di più inadeguato a questo ruolo, al servizio di una padrona e non della collettività che paga il canone. Si dimetta con effetto immediato".