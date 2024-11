Rai: Pd Vigilanza, 'Polo Regia è un bluff, perché continua a prendere esterni?'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La Rai, facendo seguito al Piano industriale approvato il 30 giugno 2024 si è fatta parte attiva nel realizzare una Direzione in cui far confluire tutte le risorse nazionali dell’Area Registi, creando quindi la struttura del 'Polo regia'. L&rs...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "La Rai, facendo seguito al Piano industriale approvato il 30 giugno 2024 si è fatta parte attiva nel realizzare una Direzione in cui far confluire tutte le risorse nazionali dell’Area Registi, creando quindi la struttura del 'Polo regia'. L’intento era quello di promuovere le risorse disponibili interne, evitando di dover ricorrere a risorse esterne che avrebbero comportato ulteriori costi per l’azienda". Lo dichiarano i componenti Pd in commissione di vigilanza sulla Rai.

"Apprendiamo invece che non solo la Rai sta continuando ad assumere figure esterne, in particolare registi, ma la cosa che rende piuttosto perplessi è che La Rai starebbe trasferendo formalmente i registi di area editoriale presso la Produzione TV, quindi con un modus operandi del tutto arbitrario, senza alcun confronto, penalizzando profili professionali fondamentali per l’azienda e continuando a fare contratti ad esterni. Chiediamo quindi di bloccare immediatamente questo polo regia e di aprire un tavolo serio di confronto con le organizzazioni sindacali per avviare un processo condiviso di riorganizzazione aziendale senza penalizzare le figure interne”.