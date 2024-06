Rai: Zaccaria, 'norme su nomina vertici illegittime, pronti ricorsi ma Camera intervenga'

Rai: Zaccaria, 'norme su nomina vertici illegittime, pronti ricorsi ma C...

Roma, 20 giu (Adnkronos) – "Noi vogliamo illuminare la vicenda delle nomine Rai. L'indipendenza è fondamentale e riguarda i vertici di tutti i servizi pubblici. C'è una iniziativa giurisdizionale ma è importante intervenire prima. Si sappia che chi viene nominato, lo è su un terreno di illegittimità costituzionale e europea". Lo ha detto Roberto Zaccaria, presentando alla Camera insieme a un gruppo di avvocati, giuristi e associazioni, le iniziative contro la normativa sulla nomina dei vertici della Rai.

"Il principio di indipendenza della Rai dal potere esecutivo è sancito dalla Coste costituzionale ed è stato confermato da un regolamento europeo quest'anno. Siamo a rischio di procedura di infrazione per il Paese, in un clima preoccupante che questo governo sta manifestando", ha spiegato il deputato del Pd Gianni Cuperlo. "In una fase di riforme costituzionali sul premierato, l'aspetto della nomina dei vertici Rai che risale all'esecutivo è un elemento di fortissima preoccupazione che ora si accentua ancora di più", ha sottolineato Zaccaria.

"Ci sono due giudizi, al Tar del Lazio da maggio, con una richiesta di sospensione degli atti, e al Consiglio di Stato per un anticipo delle date del Tar", ha spiegato l'avvocato Giovanni Previsani. "Siamo tra Scilla e Cariddi. La Camera non è intervenuta sino ad ora, se dovesse farlo noi faremo due atti, al Consiglio di Stato e una diffida al segretario generale della Camera. La nostra iniziativa serve a dire: avete messo in calendario una nomina che è illegittima, fermatevi. E' un atto minato alla base", ha aggiunto Zaccaria.