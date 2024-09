Raimondo Todaro ha fatto una decisione fra Amici e Ballando: scopriamo chi prevale.

Raimondo Todaro ha fatto recentemente un’apparizione presso il programma Rai di Caterina Balivo, dopo essere stato ospite di Verissimo di Silvia Toffanin quasi due settimane fa. In quest’ultima intervista, il celebre coreografo si è trovato di fronte a una scelta ardua riguardante “Amici di Maria” e “Ballando con le Stelle”. Come al solito, Caterina Balivo ha richiesto all’ospite del giorno di decidere fra due immagini, triturando una di queste. Le opzioni erano una fotografia della giuria di “Ballando con le Stelle” e un altro ritratto di Alessandra Celentano, con la quale il 37enne ha frequentemente discusso durante le edizioni di “Amici”. Dopo una breve riflessione, Todaro ha affermato di triturare la foto della giuria di “Ballando”, poiché a volte la trovava insopportabile, ad eccezione di Carolyn. Inoltre ha affermato di mantenere il suo buon rapporto con Celentano, poiché accetta le sue critiche ritenendola una professionista competente e rispettabile.

Todaro ha anche parlato del suo attuale legame con Francesca Tocca, con la quale si è riavvicinato nel 2021, dopo un anno di separazione. Ha smentito il pettegolezzo che la loro riconciliazione sia nata grazie al programma “Amici”, affermando che essi erano già tornati assieme a luglio 2021, prima che egli partecipasse al programma in settembre. Ha insistito sul fatto che molti pensano erroneamente che sia stato grazie al medley di Maria con Pio e Amedeo a “Amici” che lui e Francesca siano tornati insieme.

Effettivamente, eravamo una coppia da un po’ di tempo già. Non ho partecipato ad Amici per recuperare l’amore perduto. Non mi troverei in TV solo per ritrovare l’amore della madre dei miei bambini. Mi riferisco con il massimo rispetto al programma, ma questo non corrisponde alla realtà.