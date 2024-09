Raoul Bova ha reagito alle parole di Francesca Fagnani, che lo ha definito il visitatore più monotono di Belve.

Nella stagione precedente di "Belve", Francesca Fagnani ha definito Raoul Bova l'ospite più noioso per la sua riluttanza a parlare. Rispondendo recentemente nel programma "Ciao Maschio", Bova si è auto-descritto come meticoloso e ha espresso rimpianto per non aver mostrato abbastanza questa caratteristica, facendo riferimento a Fagnani e alla sua provocazione. Ha inoltre discusso del suo rapporto con Rocío Muñoz Morales, sottolineando come sono riusciti a superare scetticismo e attacchi mantenendo un rapporto positivo. Bova ha negato di possedere un'immagine da seduttore ed ha respinto l'idea di creare situazioni ambigue.

Durante l’ultima stagione del programma “Belve”, Francesca Fagnani ha etichettato Raoul Bova come l’ospite più noioso. Secondo lei, Bova era noioso perché non voleva parlare. Sei mesi più tardi, l’attore ha deciso di rispondere a tali osservazioni durante un’apparizione nel programma “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo. Bova ha descritto se stesso come meticoloso e alla domanda se avesse mai avuto rimpianti per non aver mostrato questa caratteristica di più, ha risposto sì. Alludendo chiaramente a Fagnani, Bova ha affermato: “C’è stata una situazione in cui mi sono sentito timido con qualcuno che voleva provocare scandali e che ha messo in luce gli aspetti meno piacevoli del contesto, proprio come fanno le belve”. De Girolamo ha risposto ridendo, dicendo “Ok, ho capito”. Durante l’intervista, Bova ha anche parlato del suo rapporto con Rocío Muñoz Morales, iniziato subito dopo la fine del suo matrimonio. Ha affermato che, nonostante lo scetticismo e alcuni attacchi, lui e Morales sono riusciti a mantenere la loro relazione in un buon percorso, credendo l’uno nell’altro.

Quando si dà tempo alle cose e si agiscono con fatti concreti, funzionano”, ha dichiarato l’attore. Nega di avere un’immagine da seduttore dicendo: “Cerco di non creare circostanze che possano essere interpretate in modo equivoco”. A Francesca Fagnani, che gli ha domandato se lui facesse avances, lui ha risposto: “No, neanche permetto a certe persone di fare tentativi. Non provo mai a instaurare una situazione di incertezza con amiche e conoscenti”.