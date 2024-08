Tragico ritrovamento nelle acque di Rapallo, in provincia di Genova. Un uomo di 47 anni, di Milano, è stato trovato morto in mare.

Rapallo, trovato cadavere di un uomo in mare

Un tragico ritrovamento è avvenuto a Rapallo, in provincia di Genova. Il corpo di un uomo, un milanese di 47 anni, è stato trovato in mare, nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto. L’allarme è scattato poco dopo le 3 del mattino, come riportato da GenovaToday, e sul posto sono arrivati subito la guardia costiera, i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco. Un passante si è reso conto che c’era un corpo che galleggiava in mare e ha lanciato l’allarme.

Trovato cadavere in mare a Rapallo: ipotesi malore

La capitaneria di porto, arrivata via mare, ha chiesto il supporto dei vigili del fuoco, perché il corpo si trovava a circa dieci metri dalla riva. L’uomo era senza vestiti e il suo zaino è stato trovato sulla spiaggia. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma sul cadavere non erano presenti segni di violenza, per cui l’ipotesi è quella di un malore durante il bagno.