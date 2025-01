Un rapimento inaspettato

Il rapimento di una neonata di appena un giorno ha scosso la comunità di Cosenza. La piccola è stata prelevata all’interno della clinica Sacro Cuore, dove si trovava insieme alla madre e alla suocera. L’episodio è avvenuto in un momento di apparente tranquillità, quando una donna, presentatasi come puericultrice, ha convinto la madre a lasciare la bambina per un controllo pediatrico. La situazione è rapidamente degenerata, portando a un allerta che ha coinvolto le forze dell’ordine.

Le indagini e il ritrovamento

Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, la polizia ha potuto ricostruire i momenti cruciali del rapimento. La donna, descritta come bassa e con il volto parzialmente coperto, è stata vista allontanarsi con la neonata in braccio, mentre un complice la seguiva. L’allerta è scattata immediatamente, e le forze dell’ordine hanno istituito posti di blocco in tutta la città, temendo che i rapitori potessero fuggire in auto.

La cattura dei rapitori

La tensione è durata fino a quando una pattuglia della Squadra mobile ha intercettato l’auto sospetta. L’intervento tempestivo ha permesso di mettere in sicurezza la neonata e arrestare i due rapitori. La rapidità dell’operazione ha suscitato un grande sollievo tra i familiari e la comunità, che si era mobilitata per cercare la piccola. I genitori, una coppia normale con un altro figlio di sei anni, hanno vissuto momenti di angoscia, ma ora possono finalmente riabbracciare la loro bambina.