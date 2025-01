Un assalto ben pianificato

Questa mattina, lungo la statale 89 che collega San Nicandro Garganico ad Apricena, si è verificato un audace assalto a un furgone portavalori. La banda di rapinatori ha messo in atto una strategia ben congegnata, cospargendo il tratto stradale di chiodi per fermare il veicolo e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. L’operazione ha avuto luogo in un orario di intenso traffico, aumentando il rischio per gli automobilisti e i passanti.

Le fiamme e il caos

Per rendere la situazione ancora più caotica, i malviventi hanno dato fuoco a diversi automezzi, creando una barriera infuocata che ha bloccato il passaggio. Questo gesto estremo ha dimostrato la determinazione della banda e la loro volontà di non farsi fermare. I carabinieri sono immediatamente intervenuti sul posto, ma la situazione era già critica, con il traffico veicolare deviato lungo la statale 693, una strada a scorrimento veloce che ha visto un aumento del flusso di auto in fuga dalla zona dell’assalto.

Le indagini in corso

Attualmente, non è chiaro se i rapinatori siano riusciti a fuggire con il denaro presente nel furgone blindato. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per raccogliere prove e testimonianze che possano portare all’identificazione dei colpevoli. La comunità locale è in allerta, preoccupata per la sicurezza e la possibilità di ulteriori attacchi simili. Questo episodio mette in luce la crescente audacia dei criminali e la necessità di misure di sicurezza più efficaci per proteggere i trasporti di valore.