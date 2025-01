Un assalto ben pianificato

Un episodio di criminalità organizzata ha scosso la tranquillità della statale 89, tra San Nicandro Garganico e Apricena, nel Foggiano. Nella mattinata di ieri, una banda di rapinatori ha messo in atto un assalto audace a un furgone portavalori, utilizzando metodi estremamente pericolosi e strategici. Gli autori del crimine hanno cosparso la strada di chiodi, creando un ostacolo insormontabile per i veicoli in transito e per le forze dell’ordine, che sono state prontamente allertate.

La strategia della fuga

Per rendere ancora più difficile l’intervento delle autorità, i rapinatori hanno incendiato alcuni automezzi, bloccando ulteriormente il passaggio. Questa manovra ha dimostrato una pianificazione meticolosa e una conoscenza approfondita della zona. I carabinieri sono giunti sul posto per gestire la situazione, mentre il traffico veicolare è stato deviato lungo la statale 693, una strada a scorrimento veloce che attraversa il Gargano. La situazione ha creato notevoli disagi ai pendolari e ai residenti, costretti a lunghe attese e deviazioni.

Indagini in corso

Attualmente, non ci sono informazioni certe riguardo alla fuga dei rapinatori e se siano riusciti a portare via il denaro presente nel furgone blindato. Le indagini sono in corso e i carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i colpevoli. Questo episodio non solo evidenzia il crescente problema della criminalità nel Foggiano, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza dei trasporti di valore in aree vulnerabili. La comunità locale è in allerta, sperando che le autorità possano fare luce su questo audace assalto e garantire la sicurezza dei cittadini.