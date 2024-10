L’evento del 7 ottobre non rappresenta per noi un fatto isolato, bensì un capitolo che si inserisce in una narrazione già in corso, manifestandosi ora con modalità diverse ma con lo stesso significato sottostante: la manifestazione di un odio irrazionale e cieco che spesso ci lascia in una condizione di solitudine.

Le istituzioni internazionali, che dovrebbero mantenere una posizione imparziale, hanno invece amplificato i pregiudizi antisemiti più aberranti, applicando criteri diversi a situazioni analoghe. È fondamentale comprendere che non si tratta solo di proteggere la comunità ebraica, messa in allerta in questo periodo, ma di salvaguardare l’intera democrazia.

Riccardo Di Segni: La salvaguardia dell’intera democrazia

Questo è quanto dichiarato da Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma, durante la commemorazione organizzata dalla Comunità ebraica in onore del 7 ottobre.