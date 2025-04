realme lancia i nuovi realme 14 5G e 14T 5G

(Tecnologia) – realme ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, il lancio della serie realme 14, che comprende i modelli realme 14 5G e realme 14T 5G. Questa nuova line-up si posiziona nel segmento degli smartphone di fascia media con una forte enfasi sulla durata della batteria es su prestazioni elevate, candidandosi a diventare il "campione di durata della batteria" della sua categoria.

La disponibilità è prevista a partire dal 6 maggio, con prezzi che partono da 299,99 euro.

Il cuore della serie realme 14 è costituito da una batteria di elevata capacità da 6000 mAh, supportata da tecnologie all'avanguardia nel comparto energetico. Questa soluzione promette fino a 10 ore di sessioni di gioco ininterrotte e ben 17,5 ore di riproduzione video. L'utilizzo di una batteria in grafite con una densità energetica di 782Wh/L, tra le più alte del settore, garantisce una notevole resistenza nel tempo, mantenendo ottime prestazioni anche dopo 1400 cicli di carica.

Il realme 14 5G si distingue per essere uno dei primi smartphone in Europa a integrare il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Questa piattaforma mobile, realizzata con un processo produttivo a 4 nm, permette al dispositivo di raggiungere un punteggio di 810.000 nel benchmark AnTuTu, posizionandolo come leader indiscusso nella sua fascia di prezzo per quanto riguarda le prestazioni. Il processore offre un miglioramento del 15% nelle prestazioni della CPU, consentendo un'esperienza di gioco fluida fino a 90 fotogrammi al secondo in titoli esigenti come Call of Duty Mobile, PUBG e BGMI. Per i giochi d'azione più frenetici come MLBB e Free Fire, gli utenti potranno sfruttare un frame rate incredibile di 120 FPS.

Il realme 14T 5G, invece, è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6300 Energy 5G, garantendo un'esperienza utente fluida e reattiva. Entrambi i dispositivi della serie 14 sono dotati di un sistema di raffreddamento VC (Vapor Chamber), progettato per mantenere prestazioni costanti anche sotto carico intenso, prevenendo il surriscaldamento.

realme ha inoltre rinnovato la sua partnership ufficiale con Free Fire, a tre anni dalla prima collaborazione, con l'obiettivo di offrire agli utenti un'esperienza di gioco ottimizzata e di alta qualità.

Il design della serie realme 14 si spinge verso un'estetica futuristica. Il realme 14 5G adotta un inedito "Mecha Design", ulteriormente impreziosito dal sistema di illuminazione "Victory Halo". Questa innovativa soluzione luminosa esalta l'aspetto avveniristico del dispositivo, integrando dettagli che richiamano le armature dei robot mecha, realizzati con precisione grazie a un'avanzata tecnologia di nano-litografia e accentuati da un vivace Blazing Orange, simbolo di potenza ed energia.

Il "Victory Halo" non è solamente un elemento estetico, ma arricchisce l'esperienza d'uso con effetti luminosi personalizzabili che si attivano in risposta a notifiche, vittorie in gioco e altre interazioni, permettendo agli utenti di personalizzare il proprio smartphone e la propria esperienza.

Gli appassionati di fotografia apprezzeranno la fotocamera OIS AI da 50 MP della serie 14 di realme, che cattura immagini in movimento con la modalità AI Snap. Grazie all'algoritmo LightFusion, gli utenti otterranno immagini sorprendenti e realistiche in diverse ambientazioni. La serie realme 14 offre agli utenti un display AMOLED da 120 Hz particolarmente adatto al gaming, in grado di restituire immagini di qualità e di evitare l'affaticamento della vista durante le sessioni più lunghe.

Dotato di classificazioni IP69, IP68 e IP66 per la resistenza alla polvere e all'acqua, la serie realme 14 offre agli utenti la sicurezza totale. Il design robusto garantisce resistenza ad ambienti estremi, rendendolo un compagno affidabile per ogni avventura.

Il realme 14 5G sarà disponibile a partire da €299,99 per la variante da 8+256 GB e 379,99€ per la variante 12+256 GB, mentre il realme 14T sarà disponibile a €299,99 nella unica versione da 8+256 GB. La serie 14 rivelerà anche delle interessanti offerte in anteprima il giorno del lancio ufficiale, il 6 maggio.